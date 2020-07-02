 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     02.07.2020 09:08

Банки запустили переводы от компаний физлицам по номеру телефона

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  банки  переводы  система быстрых платежей 

2 июля. Mossovetinfo.ru – Российские банки, которые участвуют в Системе быстрых платежей, провели первые переводы от юридических лиц физлицам по номеру телефона, сообщает РБК, со ссылкой на источники.

В рамках нового сервиса первые платежи провели банки ВТБ и «Русский стандарт». Пока новый сервис используется для получения гражданами средств от микрокредитных организаций. В дальнейшем он будет использоваться для перечисления денежных призов, выигрышей в лотерею, выплаты страховок, при продаже автомобиля через автосалоны, выплаты зарплат фрилансерам, и так далее.

Новый сервис поможет компаниям оптимизировать расходы. Тарифы за перевод ниже, чем при переводе по номеру банковской карты, а сам перевод происходит мгновенно в круглосуточном режиме.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
банки  переводы  система быстрых платежей 

Возврат к списку

Лента новостей

09:14 Общество Инвалидам больше не нужно получать разрешения для парковки на специальных местах

09:08 В России Банки запустили переводы от компаний физлицам по номеру телефона

08:14 В России За поправки в Конституцию проголосовали почти 78% россиян

21:55 Власть 62,33% москвичей, голосовавших электронно, поддержали поправку в Конституцию

17:50 Город (Москва и область) Собянин считает маловероятной вторую волну пандемии коронавируса в Москве

Актуальные материалы

11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду

10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн

07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения

22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти

22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон

18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин

08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru