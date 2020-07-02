2 июля. Mossovetinfo.ru – Российские банки, которые участвуют в Системе быстрых платежей, провели первые переводы от юридических лиц физлицам по номеру телефона, сообщает РБК, со ссылкой на источники.
В рамках нового сервиса первые платежи провели банки ВТБ и «Русский стандарт». Пока новый сервис используется для получения гражданами средств от микрокредитных организаций. В дальнейшем он будет использоваться для перечисления денежных призов, выигрышей в лотерею, выплаты страховок, при продаже автомобиля через автосалоны, выплаты зарплат фрилансерам, и так далее.
Новый сервис поможет компаниям оптимизировать расходы. Тарифы за перевод ниже, чем при переводе по номеру банковской карты, а сам перевод происходит мгновенно в круглосуточном режиме.
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