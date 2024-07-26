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В России     30.07.2024 16:50

Белоусов: в России резко выросло производство FPV-дронов

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Теги:  FPV (First Person View) дроны  производство  Минобороны  Белоусов 

30 июля — Mossovetinfo.ru — В России резко выросло производство FPV-дронов, сейчас в стране выпускают порядка 4 тыс. таких аппаратов в сутки. Об этом сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа, передает «РИА Новости».

«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки», — сказал министр во время общения с военнослужащими.

FPV (First Person View) дроны — это квадрокоптеры или мультироторные беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота. Человек, управляющий дроном, видит на экране своего устройства изображение так, как будто он находится в кабине.

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Карта места

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Теги: 
FPV (First Person View) дроны  производство  Минобороны  Белоусов 

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