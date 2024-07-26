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В России
30.07.2024, 16:50
Белоусов: в России резко выросло производство FPV-дронов
30 июля — Mossovetinfo.ru — В России резко выросло производство FPV-дронов, сейчас в стране выпускают порядка 4 тыс. так...
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В России
26.07.2024, 22:00
Новейший ледокол вошел в состав Тихоокеанского флота России
26 июля — Mossovetinfo.ru — Ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М построенный на Санкт-Петербургском судостроител...
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В России
26.07.2024, 18:38
Банк России 26 июля повысил ключевую ставку до 18% годовых
26 июля — Mossovetinfo.ru — Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - до 18% годовых, следует из заяв...