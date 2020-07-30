30 июля. Mossovetinfo.ru – В ходе торгов на Московской бирже 30 июля курс евро поднялся до 86,01 рубля, следует из данных торгов.



Отметку в 86 рублей курс евро не пересекал с начала апреля.



Курс доллара на торгах в первые с 18 мая вырос до 73,13 рубля.