30 июля. Mossovetinfo.ru – В ходе торгов на Московской бирже 30 июля курс евро поднялся до 86,01 рубля, следует из данных торгов.
Отметку в 86 рублей курс евро не пересекал с начала апреля.
Курс доллара на торгах в первые с 18 мая вырос до 73,13 рубля.
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