5 июня. Mossovetinfo.ru – Основной бенифициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин стал самым богатым человеком России по версии агентства Bloomberg.



На основе данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который отслеживает изменения капитала самых богатых людей мира, состояние Лисина достигло 20,19 миллиардов долларов. Это произошло в связи с тем, что акции НЛМК подорожали на 3,5%.



Ранее самым богатым россиянином, согласно индексу BBI, был основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается 20,18 миллиарда долларов.