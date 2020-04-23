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В России     23.04.2020 08:59

Боле 150 тысяч человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  медицинское наблюдение  тестирование  статистика 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Под медицинским наблюдением по подозрению в заражении коронавирусом в России находится 151 тысяча человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В общей сложности в России провели уже более 2,4 миллиона тестов на коронавирус. При этом за последние сутки – 149 тысяч.

Всего в России по данным на 22 апреля было выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 4420 человек, скончались – 513 человек.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  медицинское наблюдение  тестирование  статистика 

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