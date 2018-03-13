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В России     13.03.2018 08:20

Более 100 тысяч болельщиков ЧМ-2018 из 120 стран уже забронировали билеты на бесплатные поезда

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Теги:  ЧМ-2018  футбол  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  болельщики  поезда  транспорт 

13 марта. Mossovetinfo.ru - Более 100 тысяч болельщиков из 120 стран уже забронировали билеты на бесплатные поезда, которые будут курсировать во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как рассказал гендиректор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» Кирилл Поляков, которого цитирует РИА Новости, после России в топ-3 стран вошли Колумбия, Китай и США. При этом сборная США не пробилась на ЧМ-2018 в Россию.

Болельщиков чемпионата мира по футболу в РФ будут перевозить 728 бесплатных поездов вместимостью более 440 тысяч мест. Для бронирования билета на специальный поезд необходимы билет и паспорт болельщика (FAN ID).

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах в 12 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

В Москве матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». В «Лужниках» пройдут семь игр чемпионата мира, включая матч открытия с участием сборной России и финал турнира. Стадион «Спартак» примет пять матчей.

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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  футбол  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  болельщики  поезда  транспорт 

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