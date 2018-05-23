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В России     23.05.2018, 17:38

Более 100 тысяч машин проехали по Крымскому мосту за первую неделю работы

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Теги:  Крымский мост  автомобили  трафик  дороги 

23 мая. Mossovetinfo.ru – За первую неделю работы Крымского моста по нему проехали более 108 тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Наибольший наплыв автомобилей наблюдался в первый день работы моста (21 тысяча автомобилей) и в выходные дни 19 и 20 мая (в общей сложности 43 тысячи автомобилей за 2 дня). В будние дни в среднем трафик составляет порядка 10 тысяч автомобилей в сутки в обе стороны.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая. 19-километровый мост соединил Краснодарский край с полуостровом Крым. В настоящее время движение по мосту открыто для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Движение грузовых автомобилей по мосту планируется открыть осенью 2018 года, железнодорожное движение – в конце 2019 года.


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Теги: 
Крымский мост  автомобили  трафик  дороги 

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