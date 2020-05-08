8 мая. Mossovetinfo.ru – Более 1200 пациентов с выявленным коронавирусом в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщил на заседании президиума фракции «Единая Россия» министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.



Также глава Минздрава уточнил, что под наблюдением Федерального дистанционного консультативного центра находится более 1,5 тысячи человек.



Всего на 8 мая в России зафиксировано 187 859 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 26 608 человек. Умерло 1 723 человек.