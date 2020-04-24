24 апреля. Mossovetinfo.ru – В России под наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом находится 161 тысяча человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



Всего в России провели уже более 2,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 150 тысяч – только за прошедшие сутки.



На 24 апреля в России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 5568 человек, скончались – 615 человек.