24 апреля. Mossovetinfo.ru – В России под наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом находится 161 тысяча человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Всего в России провели уже более 2,5 миллиона тестов на коронавирус, в том числе 150 тысяч – только за прошедшие сутки.
На 24 апреля в России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Вылечились 5568 человек, скончались – 615 человек.
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