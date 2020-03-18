Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     18.03.2020 12:02

Более 17 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса - Роспотребнадзор

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  наблюдение 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Более 17 тысяч человек, прибывших в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, находятся под медицинским наблюдением, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Сообщается, что в связи с подозрением на коронавирус с начала года под наблюдением находилось 56 991 человек, на 17 марта под наблюдением остается 17 904 человека.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом, из которых 104 случая заражения – завозные, остальные 10 человек заразились в результате контактов с заболевшими. Заболевание коронавирусом выявлено в 26 регионах России, пять человек уже выздоровели и выписаны из больниц, 109 находятся в стационарах, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме.

В связи с распространением коронавируса, с 18 марта Россия ограничила въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства, ограничение действует до 1 мая.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  наблюдение 

Возврат к списку

Лента новостей

12:02 В России Более 17 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса - Роспотребнадзор

11:34 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве строят и проектируют более 230 домов

10:51 В России Курс евро на московской бирже поднялся выше 85 рублей впервые с февраля 2016 года

10:36 Город (Москва и область) Из больницы в Коммунарке выписаны уже 106 пациентов, у которых подозревали коронавирус

10:07 Город (Москва и область) До по реновации построят до конца 2020 года в Северном Бутове

Актуальные материалы

21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия

17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек

17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом

16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru