18 марта. Mossovetinfo.ru – Более 17 тысяч человек, прибывших в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, находятся под медицинским наблюдением, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.



Сообщается, что в связи с подозрением на коронавирус с начала года под наблюдением находилось 56 991 человек, на 17 марта под наблюдением остается 17 904 человека.



Ранее сообщалось, что в России зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом, из которых 104 случая заражения – завозные, остальные 10 человек заразились в результате контактов с заболевшими. Заболевание коронавирусом выявлено в 26 регионах России, пять человек уже выздоровели и выписаны из больниц, 109 находятся в стационарах, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме.



В связи с распространением коронавируса, с 18 марта Россия ограничила въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства, ограничение действует до 1 мая.