Более 198 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России

9 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 817 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 31 916 человек. Умерло 1 827 человек.



В Москве подтверждено 104 189 случаев заболевания.