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В России     09.05.2020 10:45

Более 198 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано в России

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Теги:  коронавирус 

9 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки подтверждено 10 817 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 31 916 человек. Умерло 1 827 человек.

В Москве подтверждено 104 189 случаев заболевания.

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Теги: 
коронавирус 

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