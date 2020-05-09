9 мая. Mossovetinfo.ru – За все время пандемии коронавируса, в результате заражения в России скончались 1 827 человек.



За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 104 человека.



На 9 мая в России выявлено 198 676 случаев заражения коронавирусом. Вылечились 31 916 человек.