Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     31.03.2020 09:57

Более 201 тысячи человек в России находятся под наблюдением из-за коронавируса

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус 

31 марта. Mossovetinfo.ru – В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 201 тысяча 623 человека, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Всего с начала года проведено 536 тысяч 669 тестов на коронавирус, в том числе у граждан, вернувшихся из данных стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Для данных граждан организовано анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства.

С начала 2020 года под наблюдением врачей по подозрению в заражении коронавирусом находилось 315 609 человек.

Всего на 30 марта в России было выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусом в 71 регионе страны. В результате заражения скончалось 9 человек, 66 человек излечились.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:02 В России В России под наблюдением из-за коронавируса находится более 215 тысяч человек

10:33 Город (Москва и область) В Москве за сутки коронавирусом заразились 595 человек

10:32 В России В России подтвердили уже более 3500 случаев заражения коронавирусом

10:07 Город (Москва и область) Мосгортранс отменил специальные автобусные маршруты на пасхальные праздники

09:54 Общество Более 90% россиян поддерживают меры правительства по борьбе с коронавирусом

Актуальные материалы

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru