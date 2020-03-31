31 марта. Mossovetinfo.ru – В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находится 201 тысяча 623 человека, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.



Всего с начала года проведено 536 тысяч 669 тестов на коронавирус, в том числе у граждан, вернувшихся из данных стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Для данных граждан организовано анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства.



С начала 2020 года под наблюдением врачей по подозрению в заражении коронавирусом находилось 315 609 человек.



Всего на 30 марта в России было выявлено 1836 случаев заболевания коронавирусом в 71 регионе страны. В результате заражения скончалось 9 человек, 66 человек излечились.