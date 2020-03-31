Другие материалы
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В России
02.04.2020, 11:02
В России под наблюдением из-за коронавируса находится более 215 тысяч человек
2 апреля. Mossovetinfo.ru – Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России находится 215 514 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Всего с начала года под наблюдением находило...
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В России
02.04.2020, 10:32
В России подтвердили уже более 3500 случаев заражения коронавирусом
2 апреля. Mossovetinfo.ru – За сутки в России зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, в общей сложности подтверждено 3548 случаев заболевания. Об этом сообщили в оперативном штабе по...
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В России
02.04.2020, 08:59
Всероссийскую перепись населения перенесут на 2021 год
2 апреля. Mossovetinfo.ru – Росстат предлагает перенести Всероссийскую перепись населения с 2020 на 2021 год из-за распространения коронавируса, сообщил глава ведомства Павел Малков. Основно...