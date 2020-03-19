19 марта. Mossovetinfo.ru – Более 22 тысяч человек в России находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заболевание коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.



Сообщается, что с начала 2020 года в связи с подозрением на заболевание коронавирусом в России под медицинским наблюдением находилось 62 541 человек. По состоянию на 18 марта под наблюдением остается 22 178 человек.



Также сообщается, что всего в России было проведено 133 тысячи тестов на коронавирус, из них около 11 тысяч – за последние сутки.



Ранее сообщалось, что количество людей, у которых было диагностировано заболевание коронавирусом в России достигло 147 человек.