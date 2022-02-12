Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения по обороне Крыма

12 февраля. Mossovetinfo.ru - Более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов вышли в море и совершили переход в назначенные районы на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учения целью которого является оборона морского побережья Крымского полуострова, сообщает пресс-служба Южного военного округа на сайте Минобороны России.



На различных этапах учения, которое проводится под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова, корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота отработают выполнение ракетных и артиллерийских стрельб, бомбовых ударов по целям на воде, в воздухе и на суше.



Фото: сайт Минобороны