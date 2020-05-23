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В России     23.05.2020 10:36

Более 335 тысяч случаев коронавируса зафиксировано в России

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Теги:  коронавирус 

23 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 9434 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в стране зафиксировано 335 882 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 107 936 человек, умерли – 3388 человек.


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Теги: 
коронавирус 

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