23 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 9434 случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в стране зафиксировано 335 882 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 107 936 человек, умерли – 3388 человек.