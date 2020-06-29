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В России     29.06.2020 12:26

Более 40 миллионов человек уже проголосовали по изменениям в Конституции

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Теги:  голосование  поправки в Конституцию  ЦИК 

29 июня. Mossovetinfo.ru – Более 40 миллионов человек уже приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию, следует из данных ЦИК.

Сообщается, что проголосовали 40 415 883 человека, что составляет 37,20% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн можно до 30 июня. Основной день голосования назначен на 1 июля. Ранее сообщалось, что по опросам ВЦИОМ 76% проголосовавших высказались за внесение поправок в Конституцию.


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Теги: 
голосование  поправки в Конституцию  ЦИК 

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