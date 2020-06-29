29 июня. Mossovetinfo.ru – Более 40 миллионов человек уже приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию, следует из данных ЦИК.



Сообщается, что проголосовали 40 415 883 человека, что составляет 37,20% от общего числа зарегистрированных избирателей.



Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн можно до 30 июня. Основной день голосования назначен на 1 июля. Ранее сообщалось, что по опросам ВЦИОМ 76% проголосовавших высказались за внесение поправок в Конституцию.