29 июня. Mossovetinfo.ru – Более 40 миллионов человек уже приняли участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию, следует из данных ЦИК.
Сообщается, что проголосовали 40 415 883 человека, что составляет 37,20% от общего числа зарегистрированных избирателей.
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн можно до 30 июня. Основной день голосования назначен на 1 июля. Ранее сообщалось, что по опросам ВЦИОМ 76% проголосовавших высказались за внесение поправок в Конституцию.
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