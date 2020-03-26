26 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудники российской полиции привлекли к ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса более 500 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, ежедневно сотрудники полиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения гражданами режима самоизоляции и карантина. В первую очередь проверяются те, кто недавно прибыл из-за рубежа. К этой работе привлечено порядка 10 тысяч полицейских.
Кроме того, МВД круглосуточно собирает информацию о тех, кто прибыл из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, проводит мониторинг ситуации на транспортных магистралях, в первую очередь в аэропортах. Кроме того, по необходимости МВД оказывает помощь консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, которые следуют через Москву транзитом.
16:54 В России Более 500 человек привлекли к ответственности в РФ за нарушение карантина из-за коронвируса
15:41 В России Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить информацию о введении в Москве комендантского часа
15:06 Город (Москва и область) Парковка в Москве в нерабочую неделю останется платной, «выделенки» будут работать в обычном режиме
14:55 Происшествия Задержан бывший боевик, причастный к нападению на псковских десантников в 2000 году - ФСБ
14:24 Власть Правительство попросило Госдуму разрешить ему вводить режим ЧС по стране
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений
08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек