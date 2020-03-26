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В России     26.03.2020 16:54

Более 500 человек привлекли к ответственности в РФ за нарушение карантина из-за коронвируса

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Теги:  МВД  карантин  нарушение  ответственность 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудники российской полиции привлекли к ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса более 500 человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, ежедневно сотрудники полиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения гражданами режима самоизоляции и карантина. В первую очередь проверяются те, кто недавно прибыл из-за рубежа. К этой работе привлечено порядка 10 тысяч полицейских.

Кроме того, МВД круглосуточно собирает информацию о тех, кто прибыл из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, проводит мониторинг ситуации на транспортных магистралях, в первую очередь в аэропортах. Кроме того, по необходимости МВД оказывает помощь консульским учреждениям в перевозке групп иностранных пассажиров, которые следуют через Москву транзитом.


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Теги: 
МВД  карантин  нарушение  ответственность 

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