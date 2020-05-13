13 мая. Mossovetinfo.ru – В России провдено более 5,9 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
За прошедшие сутки в России провели 177 тысяч тестов.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находится 259 тысяч человек.
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