13 мая. Mossovetinfo.ru – В России провдено более 5,9 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За прошедшие сутки в России провели 177 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находится 259 тысяч человек.