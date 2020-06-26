26 июня. Mossovetinfo.ru – В электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию приняли участие уже 606 тысяч человек, сообщил в своем telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.



Таким образом, за сутки проголосовало уже более половины избирателей, которые зарегистрировались для участия в электронном голосовании.



Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн можно до 30 июня.



ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться для участия в электронном голосовании можно было до 21 июня.