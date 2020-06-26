26 июня. Mossovetinfo.ru – В электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию приняли участие уже 606 тысяч человек, сообщил в своем telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Таким образом, за сутки проголосовало уже более половины избирателей, которые зарегистрировались для участия в электронном голосовании.
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн можно до 30 июня.
ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться для участия в электронном голосовании можно было до 21 июня.
09:56 В России Введение новых правил медицинского освидетельствования водителей вновь отложено
09:05 В России Более 600 тысяч человек уже приняли участие в электронном голосовании по Конституции
08:43 Общество Жарко и без осадков будет в Москве 26 июня
08:30 Город (Москва и область) Еще две московские больницы подключились к ЕМИАС
19:57 Город (Москва и область) Коронавирус в Подмосковье: Воробьев напомнил о необходимости носить маски в общественных местах
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн
10:46 В мире Евросоюз может не открыть границы с Россией 1 июля - СМИ
18:51 Город (Москва и область) Некоторые станции метро в центре Москвы утром 24 июня будут работать с ограничениями
18:08 Общество Салют 24 июня в Москве запустят из одной точки
18:28 Город (Москва и область) В Москве с 23 июня можно пользоваться детскими и спортивными площадками
18:16 Город (Москва и область) С 23 июня в Москве возобновляют работу бассейны и фитнес-клубы