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В России     26.06.2020 09:05

Более 600 тысяч человек уже приняли участие в электронном голосовании по Конституции

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Теги:  Конституция  Конституция РФ  голосование  голосование по Конституции  электронное голосование 

26 июня. Mossovetinfo.ru – В электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию приняли участие уже 606 тысяч человек, сообщил в своем telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Таким образом, за сутки проголосовало уже более половины избирателей, которые зарегистрировались для участия в электронном голосовании.

Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн можно до 30 июня.

ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться для участия в электронном голосовании можно было до 21 июня.


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Теги: 
Конституция  Конституция РФ  голосование  голосование по Конституции  электронное голосование 

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