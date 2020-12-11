11 декабря. Mossovetinfo.ru - В период с апреля по октябрь в России скончались 78 247 человек заболевшие коронавирусом, сообщила на брифинге в доме правительства вице-премьер Татьяна Голикова.



Собственно коронавирус стал причиной смерти в 37 566 случаев. Еще у 8 307 человек коронавирус подозревается как основная причина смерти, однако полностью анализы еще не завершены. В 32 374 причина смерти была другая, а коронавирус либо стал сопутствующим фактором, который оказал влияние на приближение смерти пациента, либо коронавирус никак не повлиял на течение других заболеваний.



По словам вице-премьера, за первые 10 месяцев 2020 года смертность в России выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая анализ всех выявляемых факторов, а также традиционное увеличение смертности в зимний период, в ноябре и декабре также ожидается повышение показателей смертности.