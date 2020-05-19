20 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 7,5 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



За последние сутки в стране проведено 225,7 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остается 273 тысячи человек.