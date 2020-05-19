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В России
20.05.2020, 10:36
В России выявлено уже более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом
20 мая. Mossovetinfo.ru – В России за сутки выявлено 8 764 случая коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в стране зафиксировано 308 705 случаев заболевания. От ...
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В России
20.05.2020, 09:46
Более 7,5 миллиона тестов на коронавирус проведено в России
20 мая. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 7,5 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За последние сутки в стране проведено 225,7 тысячи тестов. ...
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В России
19.05.2020, 12:53
В России от коронавируса умерли более 2,8 тысячи человек
19 мая. Mossovetinfo.ru – В результате заражения коронавирусной инфекций в России скончались 2 837 человека, сообщает оперативный штаб. На 19 мая в России зафиксирован 299 941 случай заболева...