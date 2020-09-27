28 сентября. Mossovetinfo.ru - В России за прошедшие сутки зафиксировано 8 135 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, 2 702 человека выздоровели, 61 человек скончался в результате заболевания.



Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 159 573 случая заражения. 945 920 человек выздоровело, 20 385 человек скончалось.



Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 2 217 случаев заражения коронавирусом.