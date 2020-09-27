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В России
28.09.2020, 10:55
В России зафиксировано максимальное число новых случаев коронавируса с 16 июня
28 сентября. Mossovetinfo.ru - В России за прошедшие сутки зафиксировано 8 135 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Кроме того, 2 702 человека выздоровели, 61 человек...
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В России
28.09.2020, 00:46
Финансирование льготной ипотеки в 2021 году увеличат в 2,5 раза
28 сентября. Mossovetinfo.ru - На финансирование льготной ипотеки в 2021 году выделят в 2,5 раза больше средств, чем в текущем году, сообщают «Известия» со ссылкой на одобренный Кабмином Общенацио...
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В России
27.09.2020, 10:44
В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса
27 сентября. Mossovetinfo.ru – В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. При этом 26,4 процента не имели клинических проявлений ...