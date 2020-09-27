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В России     28.09.2020 10:55

В России зафиксировано максимальное число новых случаев коронавируса с 16 июня

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Теги:  коронавурс  статистика 

28 сентября. Mossovetinfo.ru - В России за прошедшие сутки зафиксировано 8 135 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, 2 702 человека выздоровели, 61 человек скончался в результате заболевания.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 159 573 случая заражения. 945 920 человек выздоровело, 20 385 человек скончалось.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выявлено 2 217 случаев заражения коронавирусом.


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Теги: 
коронавурс  статистика 

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