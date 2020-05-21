21 мая. Mossovetinfo.ru – С начала пандемии коронавируса в России от заражения вылечились 92 681 человек, сообщает оперативный штаб.



Всего на 21 мая в России выявлено 317 554 случая заболевания. В результате заражения скончались 3 099 человек.