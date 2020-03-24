24 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с подозрением на коронавирус в России под медицинским наблюдением находится 93 677 человек, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.



Всего по данным на 23 марта было проведено 185 918 тестирований на коронавирус. Выявлено 438 случаев заболевания.



В общей сложности под медицинским наблюдением из-за коронавируса с начала 2020 года находилось 149 754 человека.