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В России     24.03.2020 10:50

Более 93 тысяч человек в России находятся под медицинским контролем из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  наблюдение 

24 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с подозрением на коронавирус в России под медицинским наблюдением находится 93 677 человек, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Всего по данным на 23 марта было проведено 185 918 тестирований на коронавирус. Выявлено 438 случаев заболевания.

В общей сложности под медицинским наблюдением из-за коронавируса с начала 2020 года находилось 149 754 человека.


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Теги: 
коронавирус  наблюдение 

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