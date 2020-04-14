14 апреля. Mossovetinfo.ru – Порядка 27% российских компаний намерены сократить зарплаты сотрудников в течение полугода из-за кризиса, связанного с распространением коронаивруса, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.



23% компаний уже снизили зарплату сотрудникам, 30% компаний пока не намерены снижать зарплаты.



Также сообщается, что из тех компаний, которые собираются снизить сотрудникам зарплату, 45% - предприятия с числом сотрудников от 100 до 250 человек.



Кроме того, 12% компаний намерены сократить численность сотрудников, а 20% уже начали сокращения. Отмечается, что сокращать сотрудников намерены 46% компаний с численностью сотрудников более 3 тысяч человек.