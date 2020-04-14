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В России     14.04.2020 09:40

Более четверти компаний в России намерены сократить зарплаты сотрудников в течение полугода

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Теги:  работа  зарплаты  кризис  коронавирус  сокращения 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Порядка 27% российских компаний намерены сократить зарплаты сотрудников в течение полугода из-за кризиса, связанного с распространением коронаивруса, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

23% компаний уже снизили зарплату сотрудникам, 30% компаний пока не намерены снижать зарплаты.

Также сообщается, что из тех компаний, которые собираются снизить сотрудникам зарплату, 45% - предприятия с числом сотрудников от 100 до 250 человек.

Кроме того, 12% компаний намерены сократить численность сотрудников, а 20% уже начали сокращения. Отмечается, что сокращать сотрудников намерены 46% компаний с численностью сотрудников более 3 тысяч человек.


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Теги: 
работа  зарплаты  кризис  коронавирус  сокращения 

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