8 октября. Mossovetinfo.ru - Число людей, которые вылечились от коронавируса в России превысило 1 миллион человек, следует из данных оперативного штаба.
За прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 7 054 человека, а всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 1 002 329 человек.
За прошедшие сутки в России было выявлено 11 493 новых случаев заражения. Количество выявляемых случаев заражения превышает 11 тысяч третий день подряд. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса в России скончался 191 человек.
Всего с начала пандемии в России выявлен 1 260 112 случаев заражения. Скончалось в результате заболевания 22 056 человек.
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