3 июня. Mossovetinfo.ru – В 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более половины российских ритейлеров планируют закрыть часть магазинов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные консалтинговых компаний и опросы ритейлеров.



По данным консалтинговой компании, которая провела опрос ритейлеров, закрыть часть магазинов планируют 65% торговых сетей в России. В среднем каждая крупная сеть планирует закрыть до 15 магазинов. 18% не собираются закрывать магазины, 17% - пока не приняли окончательного решения.



По мнению экспертов, решение торговых сетей о закрытии части магазинов приведет к тому, что в торговых центрах на 10-12% вырастут свободные площади. Кроме того, закрытие магазинов приведет к повышению цен на различные товары на 4-15%.



В первую очередь вырастут цены на продукты питания, на 10% вырастут цены на детские и спортивные товары, на 5% - цены на товары для дома.