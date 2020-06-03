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В России     03.06.2020 10:00

Более половины российских ритейлеров планируют закрыть часть магазинов из-за коронавируса

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Теги:  торговля  торговые сети  магазины  закрытие магазинов 

3 июня. Mossovetinfo.ru – В 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более половины российских ритейлеров планируют закрыть часть магазинов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные консалтинговых компаний и опросы ритейлеров.

По данным консалтинговой компании, которая провела опрос ритейлеров, закрыть часть магазинов планируют 65% торговых сетей в России. В среднем каждая крупная сеть планирует закрыть до 15 магазинов. 18% не собираются закрывать магазины, 17% - пока не приняли окончательного решения.

По мнению экспертов, решение торговых сетей о закрытии части магазинов приведет к тому, что в торговых центрах на 10-12% вырастут свободные площади. Кроме того, закрытие магазинов приведет к повышению цен на различные товары на 4-15%.

В первую очередь вырастут цены на продукты питания, на 10% вырастут цены на детские и спортивные товары, на 5% - цены на товары для дома.


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Теги: 
торговля  торговые сети  магазины  закрытие магазинов 

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