Более сотни беспилотников уничтожили над Россией за прошедшую ночь - Минобороны

29 января — Mossovetinfo.ru — 104 украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи сообщил официальный канал Минобороны России.



« В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата: 47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, 7 – над территорией Тверской области, 4 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Нижегородской области, 3 – над территорией Калужской области, один – над территорией Ростовской области и один – над территорией Ленинградской области», - говорится в сообщении.