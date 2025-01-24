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В России     29.01.2025 10:18

Более сотни беспилотников уничтожили над Россией за прошедшую ночь - Минобороны

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Теги:  Минобороны  БПЛА  беспилотники  ПВО  перехват  уничтожение  СВО 

29 января — Mossovetinfo.ru — 104 украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО в течение прошедшей ночи сообщил официальный канал Минобороны России.

« В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата: 47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, 7 – над территорией Тверской области, 4 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Нижегородской области, 3 – над территорией Калужской области, один – над территорией Ростовской области и один – над территорией Ленинградской области», - говорится в сообщении.

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Теги: 
Минобороны  БПЛА  беспилотники  ПВО  перехват  уничтожение  СВО 

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