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В России     12.12.2022 16:11

Большая пресс-конференция Путина не состоится до Нового года - Песков

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Теги:  Кремль  Песков  мероприятия  сроки 

12 декабря. Mossovetinfo.ru - Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина не состоится до Нового года, но в Кремле рассчитывают, что глава государства найдет возможность пообщаться со СМИ, сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с (журналистами -ред.), как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных (визитов - ред.)", - сказал Песков.

Также сообщается, что представитель Кремля не стал говорить о возможной дате послания главы государства Федеральному собранию, которое в нынешнем году пока не проводилось.

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Теги: 
Кремль  Песков  мероприятия  сроки 

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