11 июня. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян вступает в брак в возрасте от 25 до 34 лет, следует из данных Росстата за 2018 год.
В прошлом году в возрасте от 25 до 34 лет вступили в брак 456,6 тысячи мужчин и 386 тысяч женщин. В возрасте от 35 лет и старше в брак вступили 265,5 тысячи российских мужчин и 216 тысяч женщин.
Отмечается, что с 2011 года вдвое сократилось количество молодых людей, вступающих в брак: в 2018 году женились 170 тысяч мужчин и вышли замуж 285,5 тысячи женщин в возрасте от 18, до 24 лет. В возрасте моложе 18 лет в брак вступили 454 мужчины и 4,5 тысячи девушек.
Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 893 тысячи браков.
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