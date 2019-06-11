11 июня. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян вступает в брак в возрасте от 25 до 34 лет, следует из данных Росстата за 2018 год.



В прошлом году в возрасте от 25 до 34 лет вступили в брак 456,6 тысячи мужчин и 386 тысяч женщин. В возрасте от 35 лет и старше в брак вступили 265,5 тысячи российских мужчин и 216 тысяч женщин.



Отмечается, что с 2011 года вдвое сократилось количество молодых людей, вступающих в брак: в 2018 году женились 170 тысяч мужчин и вышли замуж 285,5 тысячи женщин в возрасте от 18, до 24 лет. В возрасте моложе 18 лет в брак вступили 454 мужчины и 4,5 тысячи девушек.



Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 893 тысячи браков.