Бюджет Минобороны на 2018 год не подлежит секвестру и сформирован с учётом завершения сирийской операции

8 января. Mossovetinfo.ru - Бюджет Минобороны РФ на 2018 год не будет подвергнут секвестру и сформирован на уровне 2017 года, - сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.



«В 2017 году бюджет военного ведомства был сокращен на 6%. Сокращение не затронуло расходы на социальные обязательства и госпрограмму вооружений. Планирование бюджета 2018 года осуществлялось с учётом завершения сирийской операции», - отмечается в сообщении.