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В России     09.06.2021 11:13

Число ипотек в России в апреле выросло вдвое по сравнению с прошлым годом

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Теги:  Росреестр  ипотека 

9 июня. Mossovetinfo.ru — В апреле 2021 года в России было заключено 387 тысяч ипотечных договоров, что в 2,2 раза больше, чем в апеле 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Также количество заключенных ипотечных сделок в апреле 2021 года на 14% превысило показатели марта, когда было заключено 340 тысяч ипотечных договоров.

Наибольшее количество ипотечных сделок было заключено в Московской области (30 тысяч), в Москве (24 тысячи), а также в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (по 21 тысяче сделок).

В общей сложности за первые 4 месяца текущего года в России было зафиксировано 1,2 миллиона ипотечных сделок, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.

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Теги: 
Росреестр  ипотека 

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