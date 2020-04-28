В России 28.04.2020, 10:51 Число заражений коронавирусом в России превысило 93 тысячи человек

28 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 6 411 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего выявлено 93 558 случаев заболевания...