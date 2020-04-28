Другие материалы
-
В России
28.04.2020, 10:51
Число заражений коронавирусом в России превысило 93 тысячи человек
28 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 6 411 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего выявлено 93 558 случаев заболевания...
-
В России
28.04.2020, 09:59
В России проведено более 3,1 миллиона тестов на коронавирус
28 апреля. Mossovetinfo.ru – В России проведено уже более 3,1 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Только за последние сутки было проведено 119 тысяч тесто...
-
В России
28.04.2020, 09:42
Роспотребнадзор предупредил об основных видах мошенничества, связанных с коронавирусом
28 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением коронавирусной инфекции, в России активизировались мошенники, пытающиеся обманывать граждан под разными предлогами, связанными с коронавирусо...