30 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 7099 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего выявлено 106 498 случаев заболевания. Выздоровели 11 619 человек, скончались 1073 человека. В Москве зафиксировано 53 727 случаев заражения коронавирусом.
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