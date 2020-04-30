30 апреля. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зафиксировано 7099 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего выявлено 106 498 случаев заболевания. Выздоровели 11 619 человек, скончались 1073 человека. В Москве зафиксировано 53 727 случаев заражения коронавирусом.