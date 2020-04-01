1 апреля. Mossovetinfo.ru – За сутки в России зафиксировано 440 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности подтверждено 2777 случаев заболевания. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



Новые случаи заражения выявлены в 35 регионах страны. Всего случаи заболевания выявлены в 75 регионах страны. В результате заражения скончались 24 человека, 190 человек выздоровел.



Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.