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В России     01.04.2020 10:55

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 2777

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Теги:  коронавирус 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – За сутки в России зафиксировано 440 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности подтверждено 2777 случаев заболевания. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Новые случаи заражения выявлены в 35 регионах страны. Всего случаи заболевания выявлены в 75 регионах страны. В результате заражения скончались 24 человека, 190 человек выздоровел.

Президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.



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Теги: 
коронавирус 

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