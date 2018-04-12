Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     12.04.2018 14:15

Дело о нападении собак на людей в Салехарде передадут в ГСУ СК РФ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Бастрыкин  СКР  поручение  собаки  нападения 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - - Материалы по фактам нападения собак на граждан в городе Салехарде будут переданы в производство следователей Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (ГСУ СК РФ).  Об этом сообщила официальный представитель СКР С.Л. Петренко со ссылкой на поручение Александра Бастрыкина.

СКР напоминает, что «2 апреля 2018 года в Салехарде на улице Щорса в районе детской площадки стая собак напала на 8-летнего мальчика. С укусами пострадавший доставлен в больницу службой «скорой помощи»». Также сообщается, что «5 апреля 2018 года в городе Салехарде также от нападения стаи бродячих собак пострадал 11-летний мальчик, когда он шел в школу. У ребенка зафиксированы укусы руки».

«Следствию уже известно, что в 2017 году среди обратившихся в учреждения здравоохранения города Салехарда за медицинской помощью граждан было не менее десяти местных жителей, в том числе и несовершеннолетние, подвергшиеся нападению бродячих собак на улицах города», - сообщает СК РФ.

Следователям поручено дать правовую оценку действиям (бездействию) конкретных чиновников администрации города Салехарда и представителей коммерческого предприятия АО «Салехарддорстрой», в обязанности которых согласно муниципальному контракту за бюджетные средства входит отлов бродячих собак.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Бастрыкин  СКР  поручение  собаки  нападения 

Возврат к списку

Лента новостей

15:15 Происшествия В Пресненском районе Москвы с фальшивым паспортом при оформлении кредита задержан мужчина

14:42 В мире ОЗХО не установила происхождение вещества, которым отравили Скрипаля

14:15 В России Дело о нападении собак на людей в Салехарде передадут в ГСУ СК РФ

12:43 Власть Миллион рублей алиментов заплатил иностранец после ограничения в праве выезда из России

12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

Актуальные материалы

12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

21:00 В России За прием мусора из Москвы Ярославской области предложили 500 млн рублей

16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников

10:18 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть

19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий

16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru