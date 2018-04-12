Дело о нападении собак на людей в Салехарде передадут в ГСУ СК РФ

12 апреля. Mossovetinfo.ru - - Материалы по фактам нападения собак на граждан в городе Салехарде будут переданы в производство следователей Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (ГСУ СК РФ). Об этом сообщила официальный представитель СКР С.Л. Петренко со ссылкой на поручение Александра Бастрыкина.



СКР напоминает, что «2 апреля 2018 года в Салехарде на улице Щорса в районе детской площадки стая собак напала на 8-летнего мальчика. С укусами пострадавший доставлен в больницу службой «скорой помощи»». Также сообщается, что «5 апреля 2018 года в городе Салехарде также от нападения стаи бродячих собак пострадал 11-летний мальчик, когда он шел в школу. У ребенка зафиксированы укусы руки».



«Следствию уже известно, что в 2017 году среди обратившихся в учреждения здравоохранения города Салехарда за медицинской помощью граждан было не менее десяти местных жителей, в том числе и несовершеннолетние, подвергшиеся нападению бродячих собак на улицах города», - сообщает СК РФ.



Следователям поручено дать правовую оценку действиям (бездействию) конкретных чиновников администрации города Салехарда и представителей коммерческого предприятия АО «Салехарддорстрой», в обязанности которых согласно муниципальному контракту за бюджетные средства входит отлов бродячих собак.

