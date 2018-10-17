17 октября. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело о взрыве в здании Политехническом колледже Керчи переквалифицировано на «убийство двух и более лиц общеопасным способом», сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



Ранее уголовное дело было возбуждено по статье «Террористический акт».



Следователи установили, что ученик 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, после этого расстрелял находившихся в здании людей, а затем совершил самоубийство.



На настоящий момент известно о 18 погибших, еще около 50 человек ранено.