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В России     17.10.2018 16:07

Дело о взрыве в керченском колледже переквалифицировано на «убийство»

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Теги:  СК РФ  Керчь  взрыв  убийство 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело о взрыве в здании Политехническом колледже Керчи переквалифицировано на «убийство двух и более лиц общеопасным способом», сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее уголовное дело было возбуждено по статье «Террористический акт».

Следователи установили, что ученик 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков взорвал самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, после этого расстрелял находившихся в здании людей, а затем совершил самоубийство.

На настоящий момент известно о 18 погибших, еще около 50 человек ранено.


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Теги: 
СК РФ  Керчь  взрыв  убийство 

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