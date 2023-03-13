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В России     13.03.2023 17:00

Депутаты Госдумы предложили поэтапно повысить призывной возраст

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Теги:  армия  призыв  призывной возраст  законопроект 

13 марта, Mossovetinfo.ru - В Государственную Думу внесены поправки о поэтапном повышении призывного возраста срочной военной службы до 21 года и верхний предел призывного возраста до 30 лет, авторами инициативы стали депутаты во главе с Председателем Комитета по обороне, сообщает сайт Госдумы.

"В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Документ предусматривает переходный период до 2026 года. В случае принятия инициативы призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет.

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Теги: 
армия  призыв  призывной возраст  законопроект 

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