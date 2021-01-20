Деревянные дома станут объектом ипотеки - Кабмин

20 января. Mossovetinfo.ru – Правительство России рассматривает вопрос о том, чтобы сделать деревянные дома объектом ипотеки, сообщила в эфире телеканала «НТВ» вице-премьер Виктория Абрамченко



По словам Абрамченко, стратегия развития лесного хозяйства подразумевает запрет на вывоз необработанной древесины и организацию глубокой переработки леса, в том числе развитие деревянного домостроения.



В связи с этим правительство совместно с Центробанком прорабатывает меры для того, чтобы деревянные дома стали обычным предметом залога и полноправным объектом ипотеки.



Вице-премьер также отметила, что в стране производством домокомплектов занимаются 65 компаний, однако только 3% их продукции собирается в России.



