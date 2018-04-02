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В России     02.04.2018 09:59

Десяти регионам выделено 2,5 млрд трансфертов на монтаж временных сооружений к ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  инфраструктура  трансферты 

2 апреля. Mossovetinfo.ru – Межбюждетные трансферты в размере 2563 млн рублей выделены 10 субъектов Федерации «на мероприятия, связанные с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения и вспомогательного использования для подготовки и проведения соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России». Об этом сообщает сайт Правительства РФ в пояснительной записке к распоряжению от 30 марта 2018 года №539-р, опубликованному на сайте Правительства. Москва и Московская область не получили эти трансферты в рамках распоряжения №539-р.

«Принятые решения позволят создать необходимую временную инфраструктуру для проведения чемпионата мира по футболу», - говорится в пояснительной записке к документу, который был внесен Минспортом России, рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 29 марта 2018 года.

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Теги: 
ЧМ-2018  инфраструктура  трансферты 

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