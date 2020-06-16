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В России     16.06.2020 14:44

Детям до 7 лет носить маску не обязательно - Роспотребнадзор

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Теги:  Роспотребнадзор  дети  коронавирус  маски 

16 июня. Mossovetinfo.ru – Дети до 7 лет могут не носить медицинскую маску, сообщает Telegram-канал портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.

Для маленьких детей основным средством защиты от коронавируса является соблюдение социальной дистанции.

В тоже время для детей старшего возраста и подростков ношение маски является обязательным, подчеркивается в сообщении.


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Теги: 
Роспотребнадзор  дети  коронавирус  маски 

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