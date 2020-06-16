16 июня. Mossovetinfo.ru – Дети до 7 лет могут не носить медицинскую маску, сообщает Telegram-канал портала стопкоронавирус.рф со ссылкой на ответ Роспотребнадзора.



Для маленьких детей основным средством защиты от коронавируса является соблюдение социальной дистанции.



В тоже время для детей старшего возраста и подростков ношение маски является обязательным, подчеркивается в сообщении.