Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     16.05.2018, 16:26

Для анализа статистики игроков на ЧМ-2018 будут использовать планшеты

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  футбол  ЧМ-2018  статистика  гаджеты  инновации 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Во время чемпионата миро по футболу 2018 года, который пройдет в России, для анализа действий футболистов будут использовать планшеты, сообщает пресс-служба ФИФА.

Использование электронных устройств во время матчей недавно одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). В связи с этим ФИФА планирует предложить всем сборным, которые примут участие в ЧМ-2018, комплект оборудования для анализа действий игроков и игровых ситуаций непосредственно во время матчей.

Комплект будет состоять из двух устройств, одно из которых будет находиться у тренерского штаба, а второе у аналитика, который будет располагаться на трибуне для прессы. Устройства будут связаны между собой. Две камеры, которые будут расположены на трибуне для прессы, будут отслеживать положение игроков и мяча и обработанные данные передавать на устройство аналитика, который сможет по ходу матча анализировать действия футболистов и ход игры, а также с помощью специального приложения выделить зоны, которые требуют внимания тренерского штаба. Эти данные аналитик может во время игры отправить на планшет тренерского штаба. Кроме того, предусмотрена и голосовая связь аналитика с тренерами, а также возможность связаться в чате.

Таким образом, тренеры команд получат возможность провести быстрый анализ происходящего на поле, а также получать послематчевый анализ на платформе ФИФА.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
футбол  ЧМ-2018  статистика  гаджеты  инновации 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:13 В России Около трети российского коньяка является подделкой - Роскачество

16:26 В России Для анализа статистики игроков на ЧМ-2018 будут использовать планшеты

15:46 Город (Москва и область) В Москве впервые пройдет неделя предпринимательства

14:57 Город (Москва и область) Здание XIX века в центре Москвы выставлено на торги

13:42 Город (Москва и область) «Ледяную пещеру» в парке «Зарядье» откроют 17 мая

Актуальные материалы

08:48 Общество Открылась регистрация на Московский урбанистический форум

08:52 Общество К акции «Ночь в музее» присоединились 12 московских парков

14:51 Город (Москва и область) Рост ипотеки в Москве в апреле составил 77% по сравнению с 2017 годом

14:01 Власть Кудрин согласился возглавить Счетную палату

12:58 Город (Москва и область) Telegram обжаловал в Мосгорсуде решение о блокировке мессенджера в России

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru