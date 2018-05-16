Другие материалы
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В России
16.05.2018, 17:13
Около трети российского коньяка является подделкой - Роскачество
16 мая. Mossovetinfo.ru – Около трети коньяков, производимых в России, является подделкой, следует из данных исследования, проведенного Роскачеством. Эксперты ведомства исследовали 47 образц...
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В России
16.05.2018, 16:26
Для анализа статистики игроков на ЧМ-2018 будут использовать планшеты
16 мая. Mossovetinfo.ru – Во время чемпионата миро по футболу 2018 года, который пройдет в России, для анализа действий футболистов будут использовать планшеты, сообщает пресс-служба ФИФА. И...
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В России
16.05.2018, 10:41
Стартовало автомобильное движение по Крымскому мосту
16 мая. Mossovetinfo.ru – Открылось движение автомобилей по Крымскому мосту в обоих направлениях, сообщает РИА Новости. Рано утром навстречу друг другу со стороны Крыма и Тамани двинулись кол...