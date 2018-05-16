16 мая. Mossovetinfo.ru – Во время чемпионата миро по футболу 2018 года, который пройдет в России, для анализа действий футболистов будут использовать планшеты, сообщает пресс-служба ФИФА.



Использование электронных устройств во время матчей недавно одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB). В связи с этим ФИФА планирует предложить всем сборным, которые примут участие в ЧМ-2018, комплект оборудования для анализа действий игроков и игровых ситуаций непосредственно во время матчей.



Комплект будет состоять из двух устройств, одно из которых будет находиться у тренерского штаба, а второе у аналитика, который будет располагаться на трибуне для прессы. Устройства будут связаны между собой. Две камеры, которые будут расположены на трибуне для прессы, будут отслеживать положение игроков и мяча и обработанные данные передавать на устройство аналитика, который сможет по ходу матча анализировать действия футболистов и ход игры, а также с помощью специального приложения выделить зоны, которые требуют внимания тренерского штаба. Эти данные аналитик может во время игры отправить на планшет тренерского штаба. Кроме того, предусмотрена и голосовая связь аналитика с тренерами, а также возможность связаться в чате.



Таким образом, тренеры команд получат возможность провести быстрый анализ происходящего на поле, а также получать послематчевый анализ на платформе ФИФА.