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В России     05.06.2020 09:58

Для разных групп населения появятся разные вакцины от коронавируса – Роспотребнадзор

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Теги:  коронавирус  Роспотребнадзор  вакцины  вакцинация 

5 июня. Mossovetinfo.ru – Единой вакцины от коронавируса не будет, для разных групп населения появятся разные вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп», - заявила Попова в ходе онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».

При этом, Попова отметила, что называть конкретные сроки появления вакцины пока рано, все называемые сроки – это пока только надежда.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью.


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Теги: 
коронавирус  Роспотребнадзор  вакцины  вакцинация 

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