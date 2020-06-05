5 июня. Mossovetinfo.ru – Единой вакцины от коронавируса не будет, для разных групп населения появятся разные вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.



«Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп», - заявила Попова в ходе онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».



При этом, Попова отметила, что называть конкретные сроки появления вакцины пока рано, все называемые сроки – это пока только надежда.



Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться осенью.