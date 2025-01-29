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В России     06.02.2025 10:01

Дмитрий Баканов назначен на должность гендиректора «Роскосмоса»

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Теги:  Роскосмос  Баканов  назначение  Борисов  отставка 

6 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Юрия Борисова от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

На должность гендиректора «Роскосмоса» назначен Дмитрий Баканов.

Дмитрий Баканов – заместитель министра транспорта РФ. С 2011 по 2019 годы он руководил компанией «Спутниковая система «Гонец» как президент, потом как гендиректор. В августе 2019 года перешел в министерство транспорта и стал директором департамента цифровой трансформации.
Юрий Борисов возглавлял «Роскосмос» с 15 июля 2022 года.

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Теги: 
Роскосмос  Баканов  назначение  Борисов  отставка 

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