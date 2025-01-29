Дмитрий Баканов назначен на должность гендиректора «Роскосмоса»

6 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Юрия Борисова от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.



На должность гендиректора «Роскосмоса» назначен Дмитрий Баканов.



Дмитрий Баканов – заместитель министра транспорта РФ. С 2011 по 2019 годы он руководил компанией «Спутниковая система «Гонец» как президент, потом как гендиректор. В августе 2019 года перешел в министерство транспорта и стал директором департамента цифровой трансформации.

Юрий Борисов возглавлял «Роскосмос» с 15 июля 2022 года.