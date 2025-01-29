Другие материалы
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В России
06.02.2025, 10:01
Дмитрий Баканов назначен на должность гендиректора «Роскосмоса»
6 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил Юрия Борисова от должнос...
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В России
03.02.2025, 08:13
Силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ
3 февраля — Mossovetinfo.ru — 70 украинских беспилотных летательных аппаратов в течение прошедшей ночи перехвачены ...
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В России
29.01.2025, 10:18
Более сотни беспилотников уничтожили над Россией за прошедшую ночь - Минобороны
29 января — Mossovetinfo.ru — 104 украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены и уничтожены дежурными сре...