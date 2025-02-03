11 февраля — Mossovetinfo.ru — Председатель Правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, посвящённой сохранению объектов культурного наследия, состоявшейся в конце 2024 года, утвердил перечень поручений, направленных на активизацию работу над программой сохранения объектов культурного наследия. Программа сохранения объектов культурного наследия народов страны, рассчитанная на период 2025–2045 годов, разрабатывается по поручению Президента России. Конечные результаты такой работы должны быть представлены в Правительство до 31 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Правительства России.
До 1 июня 2026 года в России будет проведена инвентаризация объектов культурного наследия, включённых в государственный реестр и находящихся в неудовлетворительном состоянии. Отвечать за эту работу будет Минкультуры при участии регионов. В течение пяти лет в полном объёме намечено завершить работу по утверждению границ территорий, предметов охраны и градостроительных регламентов в населённых пунктах, которые имеют статус исторических поселений.
На сегодняшний день в России насчитывается порядка 160 тыс. объектов культурного наследия, - сказал Михаил Мишустин на стратегической сессии.
В декабре 2023 года Правительство России утвердило стратегическое направление цифровой трансформации отрасли культуры
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В конце сентября 2023 года градозащитники выступили против изменений в системе охраны объектов культурного наследия
. Общественное движение Архнадзор критиковало проект распоряжения правительства, которым кардинальным образом предлагается изменить систему охраны объектов культурного наследия в результате чего, по мнению градозащитников повышается риск утраты объектов наследия, что прямо противоречит конституционным основам государства.
С 2011 года Московские власти реставрировали более 2300 зданий и памятников — фактически четвертую часть
объектов культурного наследия Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
С 2014 года московские власти ведут комплекс работ по возрождению ВДНХ. За это время, по информации мэра , спасли от разрушения и отреставрировали почти четыре десятка объектов культурного наследия. В обновленных павильонах открыты многочисленные музеи и выставочные пространства.
В планах московских властей на ближайшие три года привести в порядок 32 памятника архитектуры усадьбы Кузьминки (Влахернское) — крупнейшей по числу объектов культурного наследия на территории Москвы. Здесь около сорока памятников архитектуры конца XVIII – начала XX вв. Реставрацию усадьбы началась в прошлом году.
В июле 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале что по программе «1 рубль за квадратный метр в год» инвесторы восстановили 24 объекта культурного наследия
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Экс министр Правительства Москвы Александр Кибовский, возглавлявший в 2015 — 2023 годах московский департамент культуры, 17 июля 2024 года задержан по обвинению в получении взяток.
В конце сентября 2023 года на новый срок полномочий мэра руководителем Департамента культуры, вместо Александра Кибовского, был назначен Алексей Фурсин ранее возглавлявший департамент предпринимательства и инновационного развития города.