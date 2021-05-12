 
Актуальные темы:
В России     12.05.2021 14:38

До конца 2022 года в России бесплатно газифицируют около 2 миллионов домохозяйств

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Александр Новак  газ  газификация 

12 мая. Mossovetinfo.ru — В рамках выполнения поручения президента до конца 2022 года в России бесплатно газифицируют порядка 2 миллионов домохозяйств, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак.

Новак сообщил, что в настоящее время идет инвентаризация домовладений, которые войдут в программу ускоренной догазификации в рамках поручения президента.

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил довести газ до участков граждан в газифицированных поселках без финансирования с их стороны. Поручение необходимо исполнить в 2021-2022 годах.

В конце апреля Новак сообщил, что правительство РФ подготовило поправки в закон о газификации, которые снимут с потребителей расходы по подключению домов к газу.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Александр Новак  газ  газификация 

Возврат к списку

Лента новостей

14:38 В России До конца 2022 года в России бесплатно газифицируют около 2 миллионов домохозяйств

14:02 Другое Российский авторынок в апреле вырос почти на 300% по сравнению с апрелем прошлого года

13:01 Общество Летняя жара придёт в Москву 17 мая

12:48 Власть Программу туристического кэшбека продлили до конца года

11:49 Общество Гроза и ветер ожидаются в Москве 12 мая

Актуальные материалы

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года

13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru