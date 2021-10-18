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В России     18.10.2021 16:43

Электронные паспорта граждан РФ планируется начать выдавать до конца 2022 года

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Теги:  электронный паспорт  Минцифры 

18 октября. Mossovetinfo.ru - Электронные паспорта планируют начать выдавать в трех регионах России до конца 2022 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева. Согласования (технические и политические) этого системного проекта почти завершены, выход указа президента запланирован до конца этого года.

Новые документы представят в двух видах — смарт-карты, которая заменит привычный бумажный паспорт и будет содержать всю необходимую информацию о гражданине, и QR-кода в специальном мобильном приложении, который можно будет предъявлять в ряде случаев вместо карты.

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Карта места

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Теги: 
электронный паспорт  Минцифры 

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