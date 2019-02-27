27 февраля. Mossovetinfo.ru – Услуга бесплатного Wi-Fi до конца года появится еще на 82 вокзалах в России, таким образом, общее количество вокзалов, оборудованных Wi-Fi, вырастет до 218, сообщает пресс-служба РЖД.
В настоящее время уже завершены работы по оборудованию бесплатным Wi-Fi вокзалов Енисей и Злобино в Красноярске. До конца года беспроводным интернетом будут оборудованы вокзалы в Удмуртии, Татарстане, Московской Псковской, Ивановской, Нижегородской, Ростовской, Владимирской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Амурской областях и в других регионах.
В сообщении отмечается, что сеть Wi-Fi на всех российских вокзалах будет единой – после единовременной авторизации, пассажиры смогут подключаться к сети автоматически на любом вокзале.
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