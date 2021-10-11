До конца года для ИЖС запустят цифровой суперсервис

11 октября. Mossovetinfo.ru – До конца года ДОМ.РФ планирует запустить цифровой суперсервис для индивидуального жилищного строительства «Цифровое строительство», сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.



Новый сервис позволит гражданам запускать строительство индивидуальных домов в режиме онлайн. Уже проведен конкурс типовых проектов таких домов, что позволит привлечь на рынок крупных застройщиков и позволит запустить доступную ипотеку на индивидуальные дома.



Кроме того, уже подготовлен законопроект о внедрении на рынке индивидуального жилищного строительства проектного финансирования и эскроу-счетов.



ДОМ.РФ также намерен выпустить инфраструктурные облигации для финансирования строительства инфраструктурных объектов, что позволит строить инженерные, дорожные и коммунальные объекты для нового жилищного строительства.