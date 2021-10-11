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В России     11.10.2021 15:54

До конца года для ИЖС запустят цифровой суперсервис

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Теги:  строительство  ИЖС  жилье  цифровизация 

11 октября. Mossovetinfo.ru – До конца года ДОМ.РФ планирует запустить цифровой суперсервис для индивидуального жилищного строительства «Цифровое строительство», сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

Новый сервис позволит гражданам запускать строительство индивидуальных домов в режиме онлайн. Уже проведен конкурс типовых проектов таких домов, что позволит привлечь на рынок крупных застройщиков и позволит запустить доступную ипотеку на индивидуальные дома.

Кроме того, уже подготовлен законопроект о внедрении на рынке индивидуального жилищного строительства проектного финансирования и эскроу-счетов.

ДОМ.РФ также намерен выпустить инфраструктурные облигации для финансирования строительства инфраструктурных объектов, что позволит строить инженерные, дорожные и коммунальные объекты для нового жилищного строительства.

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Теги: 
строительство  ИЖС  жилье  цифровизация 

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